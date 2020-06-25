2020-06-25T09:01:29+03:00
Общество

Жители частного сектора в Рыбинске получат газ

Два участка газопровода построят на улицах Поречье и Гражданской
Светлана Крутикова
Поделиться:
Жители 10 домов на улице Поречье могут подключиться к общей газовой сетиЖители 10 домов на улице Поречье могут подключиться к общей газовой сетиФото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

В Рыбинске продолжается газификация частного сектора. В этом году два участка газопровода построят на улицах Поречье и Гражданской.

366 метров газовых сетей на улице Поречье уже проложили. Теперь жители десяти домов могут подключиться к общей сети. На строительные работы потратили полтора миллиона рублей. В ближайшее время работы начнутся на улице Гражданской, где газифицируют участок от Переборского тракта до проспекта Серова. На эти цели из областного и городского бюджетов выделили 2,8 миллиона рублей.

- В Рыбинске на данный момент газифицировано около 80% улиц частного сектора. Темпы строительства не очень большие, но финансирование выделяется, а частный сектор застраивается. На данный момент у нас готова проектная документация на строительство еще двух километров сетей в разных микрорайонах города, - рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина
В Ярославской области в ДТП с лосем пострадал водитель
В Ярославле обновляется парк автобусов
Жители частного сектора в Рыбинске получат газ
В Ярославле изменится маршрут движения трамваев по воскресеньям
В Ярославской области после встречи с лосем в больницу попали мужчина и подросток
Ярославец пришел в суд с ножом в сумке
В Рыбинске за один день сбили трех пешеходов
В Ярославской области от коронавируса умер мужчина
В Ярославской области пройдут «прямые линии» с начальниками отделений полиции
Организаторы викторины #ЯрКонституция купили подарки
В Ярославской области погиб мотоциклист
Бывшему заммэра Ярославля предъявлено еще одно обвинение в получении взятки
В Ярославской области по факту обрушения моста возбуждено уголовное дело
Как ярославцам не попасть впросак, покупая товары в интернет-магазинах?
Ярославского ребенка вернули домой из приемной семьи в Краснодарском крае
#ЯрКонституция и «Решаем вместе!» объединяют усилия
Ярославца, устроившего дебош на станции скорой помощи, оштрафовали за хулиганство
"Как делать не надо". Ярославцы создали петицию против реконструкции Ленинградского проспекта
Ямы во дворах Ярославля будут ремонтировать за счет жителей
В рыбинском детском саду закрыли дежурную группу из-за COVID-19
Упал с 5 этажа: ярославец обвиняется в покушении на убийство соседа
В Ярославле бабушка через суд добилась общения с внуком
Мошенницы из соседнего региона украли у ярославских пенсионеров больше 700 тысяч рублей
Филиал «Россети Центр Ярэнерго» запустил летний дистанционный курс по электробезопасности
Мост через трассу М8 в Ярославском районе планируют открыть в сентябре
Двух рыбинцев осудили за 14 краж, 5 разбоев и 2 грабежа