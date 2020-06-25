Жители частного сектора в Рыбинске получат газ

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:01:29+03:00

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В Рыбинске продолжается газификация частного сектора. В этом году два участка газопровода построят на улицах Поречье и Гражданской.

366 метров газовых сетей на улице Поречье уже проложили. Теперь жители десяти домов могут подключиться к общей сети. На строительные работы потратили полтора миллиона рублей. В ближайшее время работы начнутся на улице Гражданской, где газифицируют участок от Переборского тракта до проспекта Серова. На эти цели из областного и городского бюджетов выделили 2,8 миллиона рублей.

- В Рыбинске на данный момент газифицировано около 80% улиц частного сектора. Темпы строительства не очень большие, но финансирование выделяется, а частный сектор застраивается. На данный момент у нас готова проектная документация на строительство еще двух километров сетей в разных микрорайонах города, - рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

ИСТОЧНИК KP.RU