Жители частного сектора в Рыбинске получат газ
В Рыбинске продолжается газификация частного сектора. В этом году два участка газопровода построят на улицах Поречье и Гражданской.
366 метров газовых сетей на улице Поречье уже проложили. Теперь жители десяти домов могут подключиться к общей сети. На строительные работы потратили полтора миллиона рублей. В ближайшее время работы начнутся на улице Гражданской, где газифицируют участок от Переборского тракта до проспекта Серова. На эти цели из областного и городского бюджетов выделили 2,8 миллиона рублей.
- В Рыбинске на данный момент газифицировано около 80% улиц частного сектора. Темпы строительства не очень большие, но финансирование выделяется, а частный сектор застраивается. На данный момент у нас готова проектная документация на строительство еще двух километров сетей в разных микрорайонах города, - рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
ИСТОЧНИК KP.RU