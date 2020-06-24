В Ярославской области после встречи с лосем в больницу попали мужчина и подросток
Животное выбежало прямо под колеса автомобиля
Животное выбежало прямо под колеса автомобиляФото: УМВД по Ярославской области
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Авария, которая только по счастливому стечению обстоятельств не закончилась трагедией, произошла вчера, 23 июня, в Большесельском районе на дороге "Ярославль - Углич". 49-летний водитель с 14-летним пассажиром ехали в Ярославль, когда под колеса их "Сузуки" бросился лось. Столкновения избежать не удалось.
Как видно на фотографии, автомобиль вылетел с дороги. Машина сильно покорежена и, судя по всему, восстановлению не подлежит. Водитель и пассажир госпитализированы с травмами в больницу, пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU