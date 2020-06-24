В Ярославской области после встречи с лосем в больницу попали мужчина и подросток

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:09:44+03:00

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Авария, которая только по счастливому стечению обстоятельств не закончилась трагедией, произошла вчера, 23 июня, в Большесельском районе на дороге "Ярославль - Углич". 49-летний водитель с 14-летним пассажиром ехали в Ярославль, когда под колеса их "Сузуки" бросился лось. Столкновения избежать не удалось.

Как видно на фотографии, автомобиль вылетел с дороги. Машина сильно покорежена и, судя по всему, восстановлению не подлежит. Водитель и пассажир госпитализированы с травмами в больницу, пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU