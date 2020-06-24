В Рыбинске за один день сбили трех пешеходов
23 июня в Рыбинске произошло два наезда на пешеходов, пострадали три человека.
Вечером на улице Блюхера 34-летнйи водитель "Фольксвагена" наехал на женщину и ребенка. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 51-летнюю жительницу города госпитализировали с травмами в больницу, 3-летний мальчик нуждается в амбулаторном лечении.
Еще одно ДТП произошло ночью, около 3 часов. По предварительной информации, 21-летний мужчина, тоже на "Фольксвагене", на улице Герцена сбил мужчину 1993 года рождения. который находился на проезжей части.
- По данным фактам ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства аварий, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU