24 Июнь 2020 2020-06-24T11:57:59+03:00

В Рыбинске за один день сбили трех пешеходов Фото: Андрей КАРА

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23 июня в Рыбинске произошло два наезда на пешеходов, пострадали три человека.

Вечером на улице Блюхера 34-летнйи водитель "Фольксвагена" наехал на женщину и ребенка. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 51-летнюю жительницу города госпитализировали с травмами в больницу, 3-летний мальчик нуждается в амбулаторном лечении.

Еще одно ДТП произошло ночью, около 3 часов. По предварительной информации, 21-летний мужчина, тоже на "Фольксвагене", на улице Герцена сбил мужчину 1993 года рождения. который находился на проезжей части.

- По данным фактам ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства аварий, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU