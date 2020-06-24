В Ярославской области от коронавируса умер мужчина
В Ярославской области еще один человек умер от коронавирусной инфекции: скончался мужчина 1947 года рождения. Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе увеличилось, по официальной статистике, до 18 человек.
За сутки инфекцию подхватили еще 44 ярославца, выздоровели 178 жителей области. Всего вылечившихся - 2864 человека.
На данный момент госпитализировано 680 пациентов: 204 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 476 - с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции находятся 205 человек, на карантине - 1935.
Заболевших с начала пандемии - 4526:
Ярославль - 2376;
Рыбинск - 628;
Ростовский МР - 249;
Переславский городской округ - 215;
Гаврилов-Ямский МР - 216;
Ярославский МР - 198;
Рыбинский МР - 137;
Тутаевский МР - 112;
Борисоглебский МР - 77;
Угличский МР - 77;
Некрасовский МР - 70;
Большесельский МР - 59;
Некоузский МР - 40;
Даниловский МР - 26;
Пошехонский МР - 20;
Брейтовский МР - 10;
Первомайский МР - 7;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 2.
ИСТОЧНИК KP.RU