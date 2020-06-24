2020-06-24T11:29:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области от коронавируса умер мужчина

Ему было 72 года
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Число жертв COVID-19 в регионе увеличилось, по официальной статистике, до 18 человекЧисло жертв COVID-19 в регионе увеличилось, по официальной статистике, до 18 человекФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В Ярославской области еще один человек умер от коронавирусной инфекции: скончался мужчина 1947 года рождения. Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе увеличилось, по официальной статистике, до 18 человек.

За сутки инфекцию подхватили еще 44 ярославца, выздоровели 178 жителей области. Всего вылечившихся - 2864 человека.

На данный момент госпитализировано 680 пациентов: 204 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 476 - с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции находятся 205 человек, на карантине - 1935.

Заболевших с начала пандемии - 4526:

Ярославль - 2376;

Рыбинск - 628;

Ростовский МР - 249;

Переславский городской округ - 215;

Гаврилов-Ямский МР - 216;

Ярославский МР - 198;

Рыбинский МР - 137;

Тутаевский МР - 112;

Борисоглебский МР - 77;

Угличский МР - 77;

Некрасовский МР - 70;

Большесельский МР - 59;

Некоузский МР - 40;

Даниловский МР - 26;

Пошехонский МР - 20;

Брейтовский МР - 10;

Первомайский МР - 7;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рыбинске за один день сбили трех пешеходов
В Ярославской области от коронавируса умер мужчина
В Ярославской области пройдут «прямые линии» с начальниками отделений полиции
Организаторы викторины #ЯрКонституция купили подарки
В Ярославской области погиб мотоциклист
Бывшему заммэра Ярославля предъявлено еще одно обвинение в получении взятки
В Ярославской области по факту обрушения моста возбуждено уголовное дело
Как ярославцам не попасть впросак, покупая товары в интернет-магазинах?
Ярославского ребенка вернули домой из приемной семьи в Краснодарском крае
#ЯрКонституция и «Решаем вместе!» объединяют усилия
Ярославца, устроившего дебош на станции скорой помощи, оштрафовали за хулиганство
"Как делать не надо". Ярославцы создали петицию против реконструкции Ленинградского проспекта
Ямы во дворах Ярославля будут ремонтировать за счет жителей
В рыбинском детском саду закрыли дежурную группу из-за COVID-19
Упал с 5 этажа: ярославец обвиняется в покушении на убийство соседа
В Ярославле бабушка через суд добилась общения с внуком
Мошенницы из соседнего региона украли у ярославских пенсионеров больше 700 тысяч рублей
Филиал «Россети Центр Ярэнерго» запустил летний дистанционный курс по электробезопасности
Мост через трассу М8 в Ярославском районе планируют открыть в сентябре
Двух рыбинцев осудили за 14 краж, 5 разбоев и 2 грабежа