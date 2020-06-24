В Ярославской области от коронавируса умер мужчина

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:29:06+03:00

Число жертв COVID-19 в регионе увеличилось, по официальной статистике, до 18 человек Фото: Правительство Ярославской области

Ему было 72 года

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В Ярославской области еще один человек умер от коронавирусной инфекции: скончался мужчина 1947 года рождения. Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе увеличилось, по официальной статистике, до 18 человек.

За сутки инфекцию подхватили еще 44 ярославца, выздоровели 178 жителей области. Всего вылечившихся - 2864 человека.

На данный момент госпитализировано 680 пациентов: 204 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 476 - с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции находятся 205 человек, на карантине - 1935.

Заболевших с начала пандемии - 4526:

Ярославль - 2376;

Рыбинск - 628;

Ростовский МР - 249;

Переславский городской округ - 215;

Гаврилов-Ямский МР - 216;

Ярославский МР - 198;

Рыбинский МР - 137;

Тутаевский МР - 112;

Борисоглебский МР - 77;

Угличский МР - 77;

Некрасовский МР - 70;

Большесельский МР - 59;

Некоузский МР - 40;

Даниловский МР - 26;

Пошехонский МР - 20;

Брейтовский МР - 10;

Первомайский МР - 7;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 2.

ИСТОЧНИК KP.RU