Организаторы викторины #ЯрКонституция купили подарки
Поставщиками стали 3 крупные торговые сети, поэтому в случае неисправности во время гарантийного срока их можно будет обменять или починить. Но организаторы сегодня проверили все подарки и гарантируют полную исправность.
- Все надлежащего качества и в полной комплектации. Причем на всю технику есть документы, в том числе гарантийные талоны, - сообщила руководитель ИПК «Конверсия» Татьяна Артеменкова.
Для участников викторины закуплены телевизоры с большой диагональю, ноутбуки, планшеты, бытовая техника, электроинструменты и наборы посуды.
Викторина состоится в дни голосования по поправкам в Конституцию – с 25 июня по 1 июля – на точках, расположенных рядом с избирательными участками. Получить бланки можно будет и у организаторов голосования по проекту «Решаем вместе!»
ИСТОЧНИК KP.RU