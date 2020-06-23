2020-06-23T19:39:58+03:00
Общество

Организаторы викторины #ЯрКонституция купили подарки

1700 подарков для участников викторины #ЯрКонституция, которые примут участие во всенародном голосовании по правкам в Конституцию страны, уже на складе в Ярославле
Мария СОКОЛОВА
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1700 подарков приготовили партнеры викторины #ЯрКонституция для ее участников. Фото: ВК/yar1july1700 подарков приготовили партнеры викторины #ЯрКонституция для ее участников. Фото: ВК/yar1july
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Поставщиками стали 3 крупные торговые сети, поэтому в случае неисправности во время гарантийного срока их можно будет обменять или починить. Но организаторы сегодня проверили все подарки и гарантируют полную исправность.

- Все надлежащего качества и в полной комплектации. Причем на всю технику есть документы, в том числе гарантийные талоны, - сообщила руководитель ИПК «Конверсия» Татьяна Артеменкова.

Для участников викторины закуплены телевизоры с большой диагональю, ноутбуки, планшеты, бытовая техника, электроинструменты и наборы посуды.

Викторина состоится в дни голосования по поправкам в Конституцию – с 25 июня по 1 июля – на точках, расположенных рядом с избирательными участками. Получить бланки можно будет и у организаторов голосования по проекту «Решаем вместе!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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