2020-06-23T17:32:48+03:00
Происшествия

Бывшему заммэра Ярославля предъявлено еще одно обвинение в получении взятки

На этот раз речь идет о сумме более чем 2 миллиона рублей
Полина Вачнадзе
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Экс-чиновнику вменяют получение более чем двум миллионов рублей. ФОТО: Ринат Бадаев/vk.comЭкс-чиновнику вменяют получение более чем двум миллионов рублей. ФОТО: Ринат Бадаев/vk.com
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Бывшему заместителю мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринату Бадаеву предъявлено еще одно обвинение по статье «Получение взятки». Экс-чиновнику вменяют получение более чем двум миллионов рублей от генерального директора строительной компании. За эти деньги, по версии следствия, Бадаев должен был оказать фирме помощь в заключении договора по выполнению проектных и изыскательных работ для нужд города.

- Таким образом, следователями совместно с региональным управлением ФСБ России установлена причастность 40-летнего бывшего чиновника в совершению еще одного эпизода преступной деятельности. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Напомним, что первое уголовное дело в отношении бывшего сотрудника мэрии также было возбуждено по статье «Получение взятки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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