2020-06-23T17:14:25+03:00
Общество

В Ярославской области по факту обрушения моста возбуждено уголовное дело

По версии следствия, собственник объекта ненадлежащим образом его содержал
Полина Вачнадзе
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По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело. ФОТО: группа "Подслушано Борисоглебский ЯрОбл" ВКонтактеПо факту обрушения моста возбуждено уголовное дело. ФОТО: группа "Подслушано Борисоглебский ЯрОбл" ВКонтакте
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По факту обрушения моста через реку Устье в Борисоглебском районе возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Напомним, что в апреле этого года мост, который был построен лишь пять лет назад, не выдержал сильных порывов ветра и сложился пополам.

По данным следствия, разрешение на ввод моста в эксплуатация выдавалось администрацией района на основании неполного пакета документов. Отсутствовало заключение государственного строительного надзора о безопасности объекта.

- Кроме того, вопреки акту приемочной комиссии и испытаний моста, который был выдан негосударственной экспертной организацией, администрация Борисоглебского сельского поселения не разработала проект содержания объекта, включающие планово-предупредительные мероприятия по текущему ремонту и наблюдению за сохранностью конструкции, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки, его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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