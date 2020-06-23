2020-06-23T16:54:26+03:00
Общество

Как ярославцам не попасть впросак, покупая товары в интернет-магазинах?

Участились случаи, когда покупатель заказывает один товар, а получает совершенно другой
Полина Вачнадзе
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Участились случаи, когда покупатель заказывает один товар, а получает совершенно другойУчастились случаи, когда покупатель заказывает один товар, а получает совершенно другойФото: Иван МАКЕЕВ
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Ярославцы в последнее время все чаще стали нарываться на недобросовестных продавцов, которые рекламируют один товар, а заказчикам отправляют совершенно иной.

- Заказала на российском сайте мобильный телефон. Цена его была ниже, чем в магазинах и подкупило то, что оплата только после получения на почте. Посылка отслеживалась, здесь никаких нареканий нет, на Почте России я ее оплатила при получении, но когда дома вскрыла, выяснилось, что телефон совсем не тот, что был указан на сайте. Оказался китайской копией, - рассказывает о неприятном случае Ирина Михайлова.

Как обезопасить себя и не лишиться денег, приобретая товар у интернет-продавцов?

- При совершении покупки в Интернете перед заказом убедитесь в надежности магазина, особенно при совершении крупной покупки. Критерием надежности может служить высокий рейтинг в поисковиках, наличие на сайте полных юридических реквизитов, «физических» адресов, телефонов и других данных, - советуют в пресс-службе Почты России по Ярославской области.

Кроме того, оформляя доставку, выбирайте регистрируемое отправление – тогда продавец предоставит трек-номер для отслеживания. Оно начнется после того, как заказ передадут в почтовое отделение. В случае заказа в зарубежном магазине Почта России отвечает за доставку только с того момента, когда в трекинге появится отметка «Передано в доставку по России».

Если посылка отправлена наложенным платежом, то до оплаты и получения клиент может ее открыть только в двух случаях:

- когда есть нарушения, дефекты оболочки отправления, которые говорят о его вскрытии;

- когда отправление идет с описью вложения.

Если посылка с описью, обязательно вскройте ее до оплаты! Тогда можно предоставить работнику почты несоответствие вложения.

- Если посылка вскрыта в отделении при операторе и содержимое не соответствует заявленному продавцом, получатель имеет право составить претензию в двух экземплярах, один остается у начальника почты. Далее клиент пишет отказ от получения, составляется акт, посылка высылается обратно. Все услуги почты в данном случае оплачивает отправитель, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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