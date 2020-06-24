В Ярославской области пройдут «прямые линии» с начальниками отделений полиции
В Ярославской области пройдет прямая линия с руководителями подразделении полиции. Задать свои вопросы начальникам отделений можно будет 25 июня с 16:00 до 17:00.
Позвонить можно по следующим номерам:
ОМВД России по Дзержинскому городскому району
Начальник полковник полиции Крылов Александр Евгеньевич
телефон (4852) 59-14-21
ОМВД России по Заволжскому городскому району
Начальник полковник полиции Волков Валерий Павлович
Прокурор Заволжского района г. Ярославля старший советник юстиции Нищенков Виталий Витальевич
телефон (4852) 72-31-69
ОМВД России по Кировскому городскому району
Начальник подполковник полиции Маляков Андрей Николаевич
телефон (4852) 32-90-49
ОМВД России по Красноперекопскому городскому району
Врио начальника подполковник полиции Емельянов Владимир Юрьевич
телефон (4852) 21-51-54
ОМВД России по Ленинскому городскому району
Врио начальника подполковник полиции Силантьев Алексей Евгеньевич
телефон (4852) 73-82-24
ОМВД России по Фрунзенскому городскому району
Начальник подполковник полиции Гуцев Андрей Вячеславович
телефон (4852) 46-36-57
ОМВД России по Ярославскому району
Начальник подполковник полиции Масленников Дмитрий Константинович
телефон (4852) 21-49-83
МУ МВД России «Рыбинское»
Начальник полковник полиции Иванов Вадим Анатольевич
телефон (4855) 24-26-01
ОП "Пошехонский" МУ МВД России «Рыбинское»
Врио начальника подполковник полиции Кочнев Александр Сергеевич
телефон (48546) 2-28-81
Отдел МВД России по городскому округу город Переславль-Залесский
Начальник подполковник полиции Егоров Олег Анатольевич
телефон (48535) 3-55-02
МО МВД России «Некоузский»
Начальник подполковник полиции Козлов Вадим Владимирович
телефон (48545) 2-12-73
Отделение полиции "Брейтовское" МО МВД России "Некоузский"
Начальник майор полиции Чеботов Алексей Анатольевич
телефон (48545) 2-11-42
МО МВД России «Тутаевский»
Начальник полковник полиции Горбалюк Валерий Николаевич
телефон (48533) 2-11-21
Отделение полиции "Большесельское" МО МВД России "Тутаевский"
Начальник майор полиции Сальников Сергей Николаевич
телефон (48542) 2-13-53
ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району
Начальник подполковник полиции Комаров Алексей Александрович
телефон (48534) 2-01-02
ОМВД России по Даниловскому району
Начальник полковник полиции Хованский Петр Евгеньевич
телефон (48538) 5-12-44
ОМВД России по Некрасовскому району
Врио начальника подполковник юстиции Янюшкин Роман Владимирович
телефон (48531) 4-36-11
ОМВД России по Ростовскому району
Начальник подполковник полиции Полушкин Владимир Вячеславович
телефон (48536) 6-13-38
ОМВД России по Угличскому району
Начальник подполковник полиции Курылев Михаил Петрович
телефон (48532) 5-01-25
Отд. МВД России по Борисоглебскому району
Начальник подполковник полиции Гусев Сергей Анатольевич
телефон (48539) 2-15-44
Отд. МВД России по Любимскому району
Врио начальника майор юстиции Малова Юлия Геннадьевна
телефон (48543) 2-16-02
Отд.МВД России по Мышкинскому району
Начальник полковник полиции Шокуров Алексей Валентинович
телефон (48544) 2-13-72
Отд. МВД России по Первомайскому району
Начальник подполковник полиции Армеев Николай Викторович
телефон (48549) 2-11-67
ИСТОЧНИК KP.RU