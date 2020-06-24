В Ярославской области пройдут «прямые линии» с начальниками отделений полиции

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:25:05+03:00

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В Ярославской области пройдет прямая линия с руководителями подразделении полиции. Задать свои вопросы начальникам отделений можно будет 25 июня с 16:00 до 17:00.

Позвонить можно по следующим номерам:

ОМВД России по Дзержинскому городскому району

Начальник полковник полиции Крылов Александр Евгеньевич

телефон (4852) 59-14-21

ОМВД России по Заволжскому городскому району

Начальник полковник полиции Волков Валерий Павлович

Прокурор Заволжского района г. Ярославля старший советник юстиции Нищенков Виталий Витальевич

телефон (4852) 72-31-69

ОМВД России по Кировскому городскому району

Начальник подполковник полиции Маляков Андрей Николаевич

телефон (4852) 32-90-49

ОМВД России по Красноперекопскому городскому району

Врио начальника подполковник полиции Емельянов Владимир Юрьевич

телефон (4852) 21-51-54

ОМВД России по Ленинскому городскому району

Врио начальника подполковник полиции Силантьев Алексей Евгеньевич

телефон (4852) 73-82-24

ОМВД России по Фрунзенскому городскому району

Начальник подполковник полиции Гуцев Андрей Вячеславович

телефон (4852) 46-36-57

ОМВД России по Ярославскому району

Начальник подполковник полиции Масленников Дмитрий Константинович

телефон (4852) 21-49-83

МУ МВД России «Рыбинское»

Начальник полковник полиции Иванов Вадим Анатольевич

телефон (4855) 24-26-01

ОП "Пошехонский" МУ МВД России «Рыбинское»

Врио начальника подполковник полиции Кочнев Александр Сергеевич

телефон (48546) 2-28-81

Отдел МВД России по городскому округу город Переславль-Залесский

Начальник подполковник полиции Егоров Олег Анатольевич

телефон (48535) 3-55-02

МО МВД России «Некоузский»

Начальник подполковник полиции Козлов Вадим Владимирович

телефон (48545) 2-12-73

Отделение полиции "Брейтовское" МО МВД России "Некоузский"

Начальник майор полиции Чеботов Алексей Анатольевич

телефон (48545) 2-11-42

МО МВД России «Тутаевский»

Начальник полковник полиции Горбалюк Валерий Николаевич

телефон (48533) 2-11-21

Отделение полиции "Большесельское" МО МВД России "Тутаевский"

Начальник майор полиции Сальников Сергей Николаевич

телефон (48542) 2-13-53

ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району

Начальник подполковник полиции Комаров Алексей Александрович

телефон (48534) 2-01-02

ОМВД России по Даниловскому району

Начальник полковник полиции Хованский Петр Евгеньевич

телефон (48538) 5-12-44

ОМВД России по Некрасовскому району

Врио начальника подполковник юстиции Янюшкин Роман Владимирович

телефон (48531) 4-36-11

ОМВД России по Ростовскому району

Начальник подполковник полиции Полушкин Владимир Вячеславович

телефон (48536) 6-13-38

ОМВД России по Угличскому району

Начальник подполковник полиции Курылев Михаил Петрович

телефон (48532) 5-01-25

Отд. МВД России по Борисоглебскому району

Начальник подполковник полиции Гусев Сергей Анатольевич

телефон (48539) 2-15-44

Отд. МВД России по Любимскому району

Врио начальника майор юстиции Малова Юлия Геннадьевна

телефон (48543) 2-16-02

Отд.МВД России по Мышкинскому району

Начальник полковник полиции Шокуров Алексей Валентинович

телефон (48544) 2-13-72

Отд. МВД России по Первомайскому району

Начальник подполковник полиции Армеев Николай Викторович

телефон (48549) 2-11-67

ИСТОЧНИК KP.RU