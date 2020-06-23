2020-06-23T18:53:15+03:00
Происшествия

В Ярославской области погиб мотоциклист

ДТП произошло в Рыбинском районе
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В Ярославской области погиб мотоциклист. ФОТО: пресс-служба УМВД по Ярославской областиВ Ярославской области погиб мотоциклист. ФОТО: пресс-служба УМВД по Ярославской области
Изменить размер текста:

Авария, в которой погиб мотоциклист, произошла сегодня, 23 июня в 08:30 утра на дороге «Рыбинск – Глебово». По предварительной информации, столкнулись мотоцикл «Хонда» и автомобиль «ГАЗ-4389», которым управлял 40-летний мужчина. 26-летний водитель «Хонды» получил смертельную травму.

- На место выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Организаторы викторины #ЯрКонституция купили подарки
В Ярославской области погиб мотоциклист
Бывшему заммэра Ярославля предъявлено еще одно обвинение в получении взятки
В Ярославской области по факту обрушения моста возбуждено уголовное дело
Как ярославцам не попасть впросак, покупая товары в интернет-магазинах?
Ярославского ребенка вернули домой из приемной семьи в Краснодарском крае
#ЯрКонституция и «Решаем вместе!» объединяют усилия
Ярославца, устроившего дебош на станции скорой помощи, оштрафовали за хулиганство
"Как делать не надо". Ярославцы создали петицию против реконструкции Ленинградского проспекта
Ямы во дворах Ярославля будут ремонтировать за счет жителей
В рыбинском детском саду закрыли дежурную группу из-за COVID-19
Упал с 5 этажа: ярославец обвиняется в покушении на убийство соседа
В Ярославле бабушка через суд добилась общения с внуком
Мошенницы из соседнего региона украли у ярославских пенсионеров больше 700 тысяч рублей
Филиал «Россети Центр Ярэнерго» запустил летний дистанционный курс по электробезопасности
Мост через трассу М8 в Ярославском районе планируют открыть в сентябре
Двух рыбинцев осудили за 14 краж, 5 разбоев и 2 грабежа