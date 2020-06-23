23 Июнь 2020 2020-06-23T18:53:15+03:00

В Ярославской области погиб мотоциклист. ФОТО: пресс-служба УМВД по Ярославской области

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Авария, в которой погиб мотоциклист, произошла сегодня, 23 июня в 08:30 утра на дороге «Рыбинск – Глебово». По предварительной информации, столкнулись мотоцикл «Хонда» и автомобиль «ГАЗ-4389», которым управлял 40-летний мужчина. 26-летний водитель «Хонды» получил смертельную травму.

- На место выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU