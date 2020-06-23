ЯрКонституция и «Решаем вместе!» объединяют усилия

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:55:40+03:00

Оба проекта будут проходить рядом с избирательными участками в дни голосования по поправкам в Конституцию – с 25 июня по 1 июля

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Принять участие в викторине #ЯрКонституция и выбрать территории для благоустройства по проекту «Решаем вместе!» во время общенародного голосования по поправкам в Конституцию можно будет в одной точке. Соглашение об этом сегодня, 23 июня, подписали организаторы акций – ИПК «Конверсия» и проектный офис «Решаем вместе!».

Викторина заявлена как общественно-просветительская акция. Жителям области предложат ответить на 10 несложных вопросов по содержанию и истории Основного закона. Причем в качестве поощрения 1700 участников получат ценные подарки – планшеты, ноутбуки, бытовую технику, электроинструмент и наборы посуды. Распределять их будут ежедневно.

На бланках проекта «Решаем вместе!» жителям региона, принимающим участие в общенародном голосовании по поправкам в Конституцию, предложат проголосовать за общественные территории, которые будут благоустроены на выделенные губернатором дополнительные средства.

– У каждого из этих двух общественно значимых проектов своя полезная функция, – сказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – #ЯрКонституция ставит перед собой важные, просветительские задачи, вовлекает людей в один из наиболее важных процессов последних лет – голосование по поправкам в Конституцию. Цель хорошая, а сотрудничество с организаторами викторины позволит привлечь к голосованию по объектам «Решаем вместе!» большее количество жителей области.

Организаторы викторины, в свою очередь, благодаря такому сотрудничеству смогут привлечь к своему просветительскому проекту тех, кто придет проголосовать за благоустройство территорий.

– Губернаторский проект «Решаем вместе!» крайне важен для региона. И взаимодействие с ним позволит нам многое упростить, – отметила директор ИПК «Конверсия» Татьяна Артеменкова. – Помогая друг другу, мы помогаем выполнять общественно полезные функции.

Получить бланк голосования по проекту «Решаем вместе!» можно будет во время общенародного голосовании по поправкам в Конституцию только после предъявления паспорта. А вот для участия в викторине никакие документы предъявлять не нужно – достаточно просто оставить свой телефон для связи и сохранить отрывной купон с qr-кодом. Причем хранить долго не придется – успокаивают организаторы – распределение подарков будет происходить каждый день.

Если человек по каким-то причинам не хочет участвовать в обеих акциях, он может принять участие только в одной из них. Необходимый бланк выдадут люди в одежде с логотипом #ЯрКонституция или «Решаем вместе!».

ИСТОЧНИК KP.RU