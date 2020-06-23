Ярославца, устроившего дебош на станции скорой помощи, оштрафовали за хулиганство

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:48:48+03:00

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В Ярославле к административной ответственности за мелкое хулиганство привлечен 40-летний мужчина. Он ворвался в диспетчерскую станции скорой помощи и перепугал всех сотрудников.

- Житель Заволжского района нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности. Установлено, что мужчина ругался нецензурной бранью и мешал работе медиков. Свою вину ярославец признал и пояснил, что таким образом он высказывал свое недовольство работой врачей, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

За мелкое хулиганство дебоширу придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU