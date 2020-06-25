В Ярославле обновляется парк автобусов

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:31:27+03:00

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В Ярославе продолжают обновлять автобусный парк. На замену старому подвижному составу уже закуплены три низкопольных ПАЗа и ЛиАЗы 2013 года выпуска, так называемые «гармошки». Напротив дверей установлены камеры видеонаблюдения и водитель может видеть все, что происходит в салоне.

Все автобусы уже прошли техническую проверку и готовятся к выпуску на маршруты ПАТП-1.

- ПАЗы на дорогах мы увидим уже на этой неделе. ЛиАЗы пока проходят регистрацию, - сказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

ИСТОЧНИК KP.RU