2020-06-25T09:31:27+03:00
Общество

В Ярославле обновляется парк автобусов

Куплены ПАЗы и ЛиАЗы
Полина Вачнадзе
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В Ярославле обновляется парк автобусовВ Ярославле обновляется парк автобусовФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославе продолжают обновлять автобусный парк. На замену старому подвижному составу уже закуплены три низкопольных ПАЗа и ЛиАЗы 2013 года выпуска, так называемые «гармошки». Напротив дверей установлены камеры видеонаблюдения и водитель может видеть все, что происходит в салоне.

Все автобусы уже прошли техническую проверку и готовятся к выпуску на маршруты ПАТП-1.

- ПАЗы на дорогах мы увидим уже на этой неделе. ЛиАЗы пока проходят регистрацию, - сказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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