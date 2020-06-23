"Как делать не надо". Ярославцы создали петицию против реконструкции Ленинградского проспекта

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:22:59+03:00

Многие считают этот проект устаревшим и списанным с учебника «как делать не надо». Скриншот с сайта change.org

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На сайте change.org создана петиция, адресованная мэру Ярославля Владимиру Волкову. Ярославцы просят пересмотреть проект реконструкции Ленинградского проспекта.

Авторы петиции считают его «заведомо плохим дорожным проектом в черте города», единственным плюсом которого является продление линии троллейбуса до 15 микрорайона. Строительство восьмиполосной магистрали и трех надземных переходов ярославцы не одобряют.

- Большинство деталей проекта как будто списаны из учебника «как делать не надо». Восьмиполосная магистраль неудобна для перехода, она создаст большое количество шума и выхлопов. Необходимо сузить эту дорогу хотя бы до трех полос в одну сторону, - говорится в петиции.

Надземные переходы, по мнению авторов обращения, будут провоцировать пешеходов перебегать дорогу, а также ограничат маломобильных ярославцев в передвижении. Кроме того, по проекту не предусмотрены трамвайные линии и велодорожки, в то время как популяризация этих видов транспорта поможет бороться с пробками.

- Мы требуем аннулирования торгов по разработке данного проекта и разработки условий нового проекта, который соответствовал бы новейшим достижениям мировой урбанистической теории и практики, - говорится в петиции.

ИСТОЧНИК KP.RU