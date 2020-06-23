"Как делать не надо". Ярославцы создали петицию против реконструкции Ленинградского проспекта
На сайте change.org создана петиция, адресованная мэру Ярославля Владимиру Волкову. Ярославцы просят пересмотреть проект реконструкции Ленинградского проспекта.
Авторы петиции считают его «заведомо плохим дорожным проектом в черте города», единственным плюсом которого является продление линии троллейбуса до 15 микрорайона. Строительство восьмиполосной магистрали и трех надземных переходов ярославцы не одобряют.
- Большинство деталей проекта как будто списаны из учебника «как делать не надо». Восьмиполосная магистраль неудобна для перехода, она создаст большое количество шума и выхлопов. Необходимо сузить эту дорогу хотя бы до трех полос в одну сторону, - говорится в петиции.
Надземные переходы, по мнению авторов обращения, будут провоцировать пешеходов перебегать дорогу, а также ограничат маломобильных ярославцев в передвижении. Кроме того, по проекту не предусмотрены трамвайные линии и велодорожки, в то время как популяризация этих видов транспорта поможет бороться с пробками.
- Мы требуем аннулирования торгов по разработке данного проекта и разработки условий нового проекта, который соответствовал бы новейшим достижениям мировой урбанистической теории и практики, - говорится в петиции.
ИСТОЧНИК KP.RU