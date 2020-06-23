2020-06-23T14:50:29+03:00
Общество

Ямы во дворах Ярославля будут ремонтировать за счет жителей

Сначала отремонтируют, потом выставят счет
Полина Вачнадзе
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Сначала отремонтируют, потом выставят счетСначала отремонтируют, потом выставят счетФото: Иван МАКЕЕВ
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В квитанциях на оплату содержания и ремонта жилья с 1 июля может появиться новая графа – за ремонт ям во дворе. Как утверждают в мэрии города, оплачивать эту услугу нужно будет по факту выполненных работ: заделали яму – выставили счет – получили деньги с жильцов дома.

Такая система будут работать в том случае, если в домах нет индивидуальных договоров управления и речь идет лишь о той территории, что находится в собственности у жильцов.

Новый опыт собираются опробовать сначала в Дзержинском районе Ярославля, следующие на очереди – Кировский и Ленинский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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