В Ярославле изменится маршрут движения трамваев по воскресеньям

24 Июнь 2020 2020-06-24T17:45:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за ремонта трамвайных путей в районе домов №25, 27, 29 и 31 на улице Труфанова изменится маршрут движения двух трамваев - №5 «Улица Чкалова – Больница №9» и №7 «Улица Свердлова – улица Волгоградская».

Два воскресенья - 28 июня и 5 июля - с 09:00 до окончания работ (предположительно, до 18:00) трамваи будут ходить следующим образом: по направлению из центра Ярославля до остановки «Улица Елены Колесовой» с разворотом на кольце в районе улицы Александра Невского.

Маршруты трамваев №1, №6 и №9 не изменятся.

ИСТОЧНИК KP.RU