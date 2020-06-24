2020-06-24T17:45:51+03:00
Общество

В Ярославле изменится маршрут движения трамваев по воскресеньям

Изменения коснутся маршрутов №5 и №7
Полина Вачнадзе
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Изменения коснутся маршрутов №5 и №7Изменения коснутся маршрутов №5 и №7Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за ремонта трамвайных путей в районе домов №25, 27, 29 и 31 на улице Труфанова изменится маршрут движения двух трамваев - №5 «Улица Чкалова – Больница №9» и №7 «Улица Свердлова – улица Волгоградская».

Два воскресенья - 28 июня и 5 июля - с 09:00 до окончания работ (предположительно, до 18:00) трамваи будут ходить следующим образом: по направлению из центра Ярославля до остановки «Улица Елены Колесовой» с разворотом на кольце в районе улицы Александра Невского.

Маршруты трамваев №1, №6 и №9 не изменятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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