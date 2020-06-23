2020-06-23T14:37:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В рыбинском детском саду закрыли дежурную группу из-за COVID-19

Заболел работник учреждения
Полина Вачнадзе
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В рыбинском детском саду закрыли дежурную группу из-за COVID-19В рыбинском детском саду закрыли дежурную группу из-за COVID-19Фото: Мария ЛЕНЦ
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Одна из дежурных групп рыбинского детского сада №34 на улице Суркова приостановила свою работу. Причиной закрытия группы стал положительный тест на коронавирус у одного из сотрудников учреждения. Остальные восемь дежурных групп продолжают работать.

- На режим самоизоляции отправлены трое сотрудников дошкольного учреждения, 11 малышей и родители. Все помещения, мебель и игрушки тщательно продезинфицированы с использованием антисептических средств, - пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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