В рыбинском детском саду закрыли дежурную группу из-за COVID-19
Заболел работник учреждения
В рыбинском детском саду закрыли дежурную группу из-за COVID-19Фото: Мария ЛЕНЦ
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Одна из дежурных групп рыбинского детского сада №34 на улице Суркова приостановила свою работу. Причиной закрытия группы стал положительный тест на коронавирус у одного из сотрудников учреждения. Остальные восемь дежурных групп продолжают работать.
- На режим самоизоляции отправлены трое сотрудников дошкольного учреждения, 11 малышей и родители. Все помещения, мебель и игрушки тщательно продезинфицированы с использованием антисептических средств, - пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
ИСТОЧНИК KP.RU