Упал с 5 этажа: ярославец обвиняется в покушении на убийство соседа

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:11:20+03:00

По версии следствия, один из мужчин сбросил другого с пятого этажа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Конфликт между двумя мужчинами произошел в конце января во время празднования дня рождения. Гуляли в квартире 25-летнего потерпевшего, периодически выходя на лестничную клетку – там и произошла встреча с соседом, который теперь обвиняется в попытке убийства. Мужчины начали ругаться, а потом вышли на балкон между этажами, чтобы там поговорить. Однако разговор не заладился и, по версии следствия, один из мужчин сбросил другого с пятого этажа.

- Пострадавший остался жив, но получил серьезные травмы, множественные переломы и повреждение легкого. Свою вину подозреваемый не признал, пояснил, что сосед сам решил прыгнуть с балкона из-за расставания с девушкой, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.

Уголовное дело уже направлено в суд. 37-летненму ранее несудимому ярославцу грозит серьезный срок – от 6 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU