Ярославского ребенка вернули домой из приемной семьи в Краснодарском крае

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:42:21+03:00

И вот наконец-то после долгих мытарств семья воссоединилась. ФОТО: страница Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области, Фейсбук

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В 2017 году ярославна была ограничена в родительских правах в отношении троих детей, ребят отправили по разным детским домам. Третьего ребенка, самую младшую девочку, под опеку взяла семья и вместе с ней уехала из Ярославской области в Краснодарский край.

Спустя полгода многодетной матери удалось восстановить материнство в отношении двоих старших детей, а маленькую найти не смогла и обратилась за помощью к уполномоченному по правам детей в Ярославской области Михаилу Крупина. По факту незаконной передачи под опеку малолетнего ребенка омбудсменом было возбуждено производство.

Выяснилось, что приемная семья действительно переехала на юг, но в органах опеки на учете не состояла и по адресу, указанному в документах, не проживала. Уполномоченный обратился в полицию, а когда место жительство ребенка было установлено – в суд. Он встал на сторону родной матери и постановил вернуть малышку к родным по крови людям.

И вот наконец-то после долгих мытарств семья воссоединилась.

- Теперь ребенок будет расти вместе со своими родными братом и сестрой, и, главное, с родной матерью. Выражаю благодарность Уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае и органам опеки и попечительства Краснодарского края за содействие и помощь в восстановлении родительско-детских отношений, - сказал Михаил Крупин.

ИСТОЧНИК KP.RU