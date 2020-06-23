2020-06-23T16:42:21+03:00
Общество

Ярославского ребенка вернули домой из приемной семьи в Краснодарском крае

Семья воссоединилась благодаря вмешательству детского омбудсмена
Полина Вачнадзе
Поделиться:
И вот наконец-то после долгих мытарств семья воссоединилась. ФОТО: страница Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области, ФейсбукИ вот наконец-то после долгих мытарств семья воссоединилась. ФОТО: страница Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области, Фейсбук
Изменить размер текста:

В 2017 году ярославна была ограничена в родительских правах в отношении троих детей, ребят отправили по разным детским домам. Третьего ребенка, самую младшую девочку, под опеку взяла семья и вместе с ней уехала из Ярославской области в Краснодарский край.

Спустя полгода многодетной матери удалось восстановить материнство в отношении двоих старших детей, а маленькую найти не смогла и обратилась за помощью к уполномоченному по правам детей в Ярославской области Михаилу Крупина. По факту незаконной передачи под опеку малолетнего ребенка омбудсменом было возбуждено производство.

Выяснилось, что приемная семья действительно переехала на юг, но в органах опеки на учете не состояла и по адресу, указанному в документах, не проживала. Уполномоченный обратился в полицию, а когда место жительство ребенка было установлено – в суд. Он встал на сторону родной матери и постановил вернуть малышку к родным по крови людям.

И вот наконец-то после долгих мытарств семья воссоединилась.

- Теперь ребенок будет расти вместе со своими родными братом и сестрой, и, главное, с родной матерью. Выражаю благодарность Уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае и органам опеки и попечительства Краснодарского края за содействие и помощь в восстановлении родительско-детских отношений, - сказал Михаил Крупин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшему заммэра Ярославля предъявлено еще одно обвинение в получении взятки
В Ярославской области по факту обрушения моста возбуждено уголовное дело
Как ярославцам не попасть впросак, покупая товары в интернет-магазинах?
Ярославского ребенка вернули домой из приемной семьи в Краснодарском крае
#ЯрКонституция и «Решаем вместе!» объединяют усилия
Ярославца, устроившего дебош на станции скорой помощи, оштрафовали за хулиганство
"Как делать не надо". Ярославцы создали петицию против реконструкции Ленинградского проспекта
Ямы во дворах Ярославля будут ремонтировать за счет жителей
В рыбинском детском саду закрыли дежурную группу из-за COVID-19
Упал с 5 этажа: ярославец обвиняется в покушении на убийство соседа
В Ярославле бабушка через суд добилась общения с внуком
Мошенницы из соседнего региона украли у ярославских пенсионеров больше 700 тысяч рублей
Филиал «Россети Центр Ярэнерго» запустил летний дистанционный курс по электробезопасности
Мост через трассу М8 в Ярославском районе планируют открыть в сентябре
Двух рыбинцев осудили за 14 краж, 5 разбоев и 2 грабежа