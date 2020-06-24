2020-06-24T15:00:59+03:00
Общество

Ярославец пришел в суд с ножом в сумке

Мужчина задержали, оружие изъяли
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Ярославец пришел в суд с ножом в сумкеЯрославец пришел в суд с ножом в сумкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Более 1800 попыток пронести в суды запрещенные предметы предотвратили с начала года судебные приставы. Один из последних случаев: свидетель по уголовному делу хотел пройти на заседание с ножом в сумке.

- Гражданину предложили предъявить запрещенные предметы, если таковые имеются. Мужчина сообщил, что ничего такого при себе не имеет, однако во время осмотра при помощи технических средств в сумке обнаружили нож, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Попытка пройти в суд с оружием для ярославца закончилась административным преследованием. Протокол направлен мировому судье.

Также на днях 28-летний мужчина пришел в суд с пневматическим пистолетом, зачем он ему понадобился, ярославец так и не признался. Мужчине назначили штраф, а оружием как вещественное доказательство было уничтожено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле изменится маршрут движения трамваев по воскресеньям
В Ярославской области после встречи с лосем в больницу попали мужчина и подросток
Ярославец пришел в суд с ножом в сумке
В Рыбинске за один день сбили трех пешеходов
В Ярославской области от коронавируса умер мужчина
В Ярославской области пройдут «прямые линии» с начальниками отделений полиции
Организаторы викторины #ЯрКонституция купили подарки
В Ярославской области погиб мотоциклист
Бывшему заммэра Ярославля предъявлено еще одно обвинение в получении взятки
В Ярославской области по факту обрушения моста возбуждено уголовное дело
Как ярославцам не попасть впросак, покупая товары в интернет-магазинах?
Ярославского ребенка вернули домой из приемной семьи в Краснодарском крае
#ЯрКонституция и «Решаем вместе!» объединяют усилия
Ярославца, устроившего дебош на станции скорой помощи, оштрафовали за хулиганство
"Как делать не надо". Ярославцы создали петицию против реконструкции Ленинградского проспекта
Ямы во дворах Ярославля будут ремонтировать за счет жителей
В рыбинском детском саду закрыли дежурную группу из-за COVID-19
Упал с 5 этажа: ярославец обвиняется в покушении на убийство соседа
В Ярославле бабушка через суд добилась общения с внуком
Мошенницы из соседнего региона украли у ярославских пенсионеров больше 700 тысяч рублей
Филиал «Россети Центр Ярэнерго» запустил летний дистанционный курс по электробезопасности
Мост через трассу М8 в Ярославском районе планируют открыть в сентябре
Двух рыбинцев осудили за 14 краж, 5 разбоев и 2 грабежа