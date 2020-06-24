24 Июнь 2020 2020-06-24T15:00:59+03:00

Ярославец пришел в суд с ножом в сумке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Более 1800 попыток пронести в суды запрещенные предметы предотвратили с начала года судебные приставы. Один из последних случаев: свидетель по уголовному делу хотел пройти на заседание с ножом в сумке.

- Гражданину предложили предъявить запрещенные предметы, если таковые имеются. Мужчина сообщил, что ничего такого при себе не имеет, однако во время осмотра при помощи технических средств в сумке обнаружили нож, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Попытка пройти в суд с оружием для ярославца закончилась административным преследованием. Протокол направлен мировому судье.

Также на днях 28-летний мужчина пришел в суд с пневматическим пистолетом, зачем он ему понадобился, ярославец так и не признался. Мужчине назначили штраф, а оружием как вещественное доказательство было уничтожено.

ИСТОЧНИК KP.RU