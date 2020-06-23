2020-06-23T13:12:52+03:00
Общество

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» запустил летний дистанционный курс по электробезопасности

Первый онлайн-урок состоялся на платформе zoom для 73 учеников школы программирования «Coddy»
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В филиале «Россети Центр Ярэнерго» стартовал летний дистанционный курс по электробезопасностиВ филиале «Россети Центр Ярэнерго» стартовал летний дистанционный курс по электробезопасности
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В филиале «Россети Центр Ярэнерго» стартовал летний дистанционный курс по электробезопасности для детей и взрослых. Первый онлайн-урок состоялся на платформе zoom для 73 учеников школы программирования «Coddy», которая работает в период каникул в Музее занимательных наук в Ярославле.

Конференция была открытой, поэтому все желающие смогли присоединиться по идентификатору и паролю, заявленному в анонсах ранее. В видеоформате ярославские энергетики напомнили детям о правилах поведения вблизи линий электропередачи, подстанций и трансформаторных пунктов, познакомили их с предупреждающими об опасности знаками и плакатами. На специальном тренажере «Гоша» показали, как можно спасти человека, пострадавшего от электрического тока. Особый акцент для аудитории юных программистов инженеры сделали на безопасности в быту. Многие мальчики в подростковом возрасте уже пробуют себя в качестве изобретателей электроники. Энергетики рассказали, с какой изоляцией лучше использовать ручной инструмент и как это делать безопасно.

Сотрудники Музея Эйнштейна провели для участников онлайн-конференции занимательные опыты и эксперименты с электричеством при помощи специального безопасного оборудования. Доктор Вольт показал ребятам, как статическое электричество может изменить прическу, а также о хитростях по приручению молнии и сбору электрического заряда в стеклянную колбу.

В завершении онлайн-встречи будущие программисты получили творческое задание на тему электробезопасности. Совместно с преподавателями им предстоит разработать компьютерные игры, квесты, викторины, с помощью которых можно будет совершенствовать свои знания по безопасному обращению с электричеством. Новая встреча для определения победителей запланирована в августе.

Специалисты Ярэнерго продолжат новый дистанционный проект в период летних каникул.

- Практика показывает, что такой формат образовательных занятий эффективен и удобен. Он позволяет охватить максимум аудитории, независимо от места проживания. Мы намерены расширять его использование. Следующая конференция будет организована для специалистов, работающих с трудными подростками в Ярославской области, - отметил генеральный директор «Россети Центр – управляющей организации Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Сотрудники Музея Эйнштейна провели для участников онлайн-конференции занимательные опыты и эксперименты с электричеством

Сотрудники Музея Эйнштейна провели для участников онлайн-конференции занимательные опыты и эксперименты с электричеством

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