Мост через трассу М8 в Ярославском районе планируют открыть в сентябре
Открыть мост через дорогу М8 «Холмогоры» в Ярославском районе планируют открыть раньше срока. Объект свяжет Карабиху и шесть населенных пунктов, которые находятся по другую сторону трассы. Сейчас ремонт находится на завершающей стадии.
- Подрядчик работает опережающими темпами. Мост для движения ориентировочно откроют в сентябре. Данный путепровод разделяет региональную дорогу Карабиха - Введенье. Ранее по ней поступало очень много жалоб, в этом году ее приведут в нормативное состояние, - рассказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Денис Замараев.
В настоящее время проектно-сметная документация на ремонт дороги находится на госэкспертизе. Работы начнутся после ее прохождения.
ИСТОЧНИК KP.RU