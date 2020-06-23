Мост через трассу М8 в Ярославском районе планируют открыть в сентябре

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:39:59+03:00

Мост свяжет Карабиху и шесть населенных пунктов, которые находятся по другую сторону трассы Фото: Правительство Ярославской области

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Открыть мост через дорогу М8 «Холмогоры» в Ярославском районе планируют открыть раньше срока. Объект свяжет Карабиху и шесть населенных пунктов, которые находятся по другую сторону трассы. Сейчас ремонт находится на завершающей стадии.

- Подрядчик работает опережающими темпами. Мост для движения ориентировочно откроют в сентябре. Данный путепровод разделяет региональную дорогу Карабиха - Введенье. Ранее по ней поступало очень много жалоб, в этом году ее приведут в нормативное состояние, - рассказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Денис Замараев.

В настоящее время проектно-сметная документация на ремонт дороги находится на госэкспертизе. Работы начнутся после ее прохождения.

ИСТОЧНИК KP.RU