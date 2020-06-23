В Ярославской области еще 217 человек вылечились от коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:10:08+03:00

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Еще 217 ярославцев вылечились от COVID-19, общее число выздоровевших составляет 2686 человек. В регионе зафиксировали 47 новых случаев заражения коронавирусом, всего заболевших с начала пандемии - 4482. За сутки выполнили 1813 лабораторных исследований.

На лечении в больницах находятся 736 пациентов. Из них 226 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 510 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 205 человек, на карантине - 2013.

Статистика распространения коронавируса по региону на 23 июня:

Ярославль - 2346;

Рыбинск - 624;

Ростовский МР - 247;

Гаврилов-Ямский МР - 216;

Переславский городской округ - 215;

Ярославский МР - 198;

Рыбинский МР - 137;

Тутаевский МР - 112;

Борисоглебский МР - 77;

Угличский МР - 77;

Некрасовский МР - 70;

Большесельский МР - 59;

Некоузский МР - 38;

Даниловский МР - 20;

Пошехонский МР - 20;

Брейтовский МР - 10;

Первомайский МР - 7;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 2.

ИСТОЧНИК KP.RU