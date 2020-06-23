В Ярославской области еще 217 человек вылечились от коронавируса
Еще 217 ярославцев вылечились от COVID-19, общее число выздоровевших составляет 2686 человек. В регионе зафиксировали 47 новых случаев заражения коронавирусом, всего заболевших с начала пандемии - 4482. За сутки выполнили 1813 лабораторных исследований.
На лечении в больницах находятся 736 пациентов. Из них 226 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 510 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции остаются 205 человек, на карантине - 2013.
Статистика распространения коронавируса по региону на 23 июня:
Ярославль - 2346;
Рыбинск - 624;
Ростовский МР - 247;
Гаврилов-Ямский МР - 216;
Переславский городской округ - 215;
Ярославский МР - 198;
Рыбинский МР - 137;
Тутаевский МР - 112;
Борисоглебский МР - 77;
Угличский МР - 77;
Некрасовский МР - 70;
Большесельский МР - 59;
Некоузский МР - 38;
Даниловский МР - 20;
Пошехонский МР - 20;
Брейтовский МР - 10;
Первомайский МР - 7;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 2.
ИСТОЧНИК KP.RU