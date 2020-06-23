2020-06-23T13:16:12+03:00
Происшествия

Мошенницы из соседнего региона украли у ярославских пенсионеров больше 700 тысяч рублей

Злоумышленницы выдавали себя за соцработников
Светлана Крутикова
Поделиться:
Мошенницы украли более 770 тысяч рублейМошенницы украли более 770 тысяч рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Три жительницы Переславского района стали жертвами мошенниц из Ивановской области.

Следствие установило, что с ноября 2019 года по январь 2020-го злоумышленницы совершили три кражи. Действовали гости из соседнего региона по одной схеме. Одна из женщин под видом соцработника проникала в дом и при этом оставляла входную дверь открытой. Мошенница сообщала пенсионеркам, что им положена доплата в 1000 рублей, доставала пятитысячную купюру и просила сдачу. Так лжесоцработник узнавала, где хозяева дома хранят сбережения. В это время в квартиру незаметно заходила вторая женщина, и, пока ее подруга отвлекала потерпевших разговорами, похищала деньги. Общий ущерб составил более 770 тысяч рублей.

- Злоумышленниц удалось задержать после того, как в полицию обратилась жительница села Берендеево. В настоящее время одна из обвиняемых, 60-летняя ранее судимая женщина, находится под стражей. Ее 29-летняя сообщница, у которой пятеро несовершеннолетних детей, под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе областного УМВД,

Расследование завершено, дело передано в суд. Мошенницам грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле бабушка через суд добилась общения с внуком
Мошенницы из соседнего региона украли у ярославских пенсионеров больше 700 тысяч рублей
Филиал «Россети Центр Ярэнерго» запустил летний дистанционный курс по электробезопасности
Мост через трассу М8 в Ярославском районе планируют открыть в сентябре
Двух рыбинцев осудили за 14 краж, 5 разбоев и 2 грабежа
В Ярославле начали ходить автобусы до Осташинского кладбища
В Ярославской области еще 217 человек вылечились от коронавируса
В Ярославле назвали места, где можно купаться
Поезд Москва - Ярославль будет останавливаться под Переславлем
Ярославцев на парад в честь Дня Победы пустят только в масках
В Ярославле на проспекте Октября произошло сразу два ДТП: трое пострадавших
12-летний ярославец воровал из подъездов велосипеды и самокаты
Осенью в Тутаеве начнется проектирование канатной переправы
Мэрия Ярославля продает бывшее здание районной администрации за 68,9 миллиона рублей
Ярославца осудили за призывы убивать либералов
Теплоход «Русь Великая» впервые отправился в круиз из Ярославля в Санкт-Петербург
Школьный выпускной в Ярославской области пройдет в режиме онлайн
В ярославском лесу нашли 8-летнего мальчика
В Ярославле мужчина напугал сотрудников станции скорой помощи
«Найден, погиб». Нашли тело мальчика, пропавшего в воскресенье в Рыбинске
В Ярославле подрядчика заставят поменять асфальт на улице Туманова
Болельщики ярославского «Шинника» попросили губернатора пустить их на футбол
«Ростелеком» представил интерактивную платформу для детей
Депутат из Ярославля написал жалобу на Юрия Дудя в Следственный комитет
Ярославцы поставили более трех тысяч свечей в память о погибших на войне