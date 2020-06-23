Мошенницы из соседнего региона украли у ярославских пенсионеров больше 700 тысяч рублей

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:16:12+03:00

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Три жительницы Переславского района стали жертвами мошенниц из Ивановской области.

Следствие установило, что с ноября 2019 года по январь 2020-го злоумышленницы совершили три кражи. Действовали гости из соседнего региона по одной схеме. Одна из женщин под видом соцработника проникала в дом и при этом оставляла входную дверь открытой. Мошенница сообщала пенсионеркам, что им положена доплата в 1000 рублей, доставала пятитысячную купюру и просила сдачу. Так лжесоцработник узнавала, где хозяева дома хранят сбережения. В это время в квартиру незаметно заходила вторая женщина, и, пока ее подруга отвлекала потерпевших разговорами, похищала деньги. Общий ущерб составил более 770 тысяч рублей.

- Злоумышленниц удалось задержать после того, как в полицию обратилась жительница села Берендеево. В настоящее время одна из обвиняемых, 60-летняя ранее судимая женщина, находится под стражей. Ее 29-летняя сообщница, у которой пятеро несовершеннолетних детей, под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе областного УМВД,

Расследование завершено, дело передано в суд. Мошенницам грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU