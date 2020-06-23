В Ярославле на проспекте Октября произошло сразу два ДТП: трое пострадавших

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:23:49+03:00

Дорогу не поделили «Мицубиси Лансер» и «Субару Форестер». ФОТО: пресс-служба УМВД России по Ярославской области

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Вчера, 22 июня, около 14:55 на проспекте Октября в районе дома №82 произошло ДТП. Дорогу не поделили две иномарки - «Мицубиси Лансер» и «Субару Форестер». 31-летнего водителя «Мицубиси» с травмами доставили в больницу, 45-летний водитель второй машины нуждается в амбулаторном лечении.

Спустя 30 минут в нескольких метрах от места первой аварии произошло еще одно ДТП. Водитель автомобиля «ВАЗ 21110» не справился с управлением и врезался в светофор. Мужчину госпитализировали.

- В настоящее время по фактам ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU