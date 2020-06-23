Поезд Москва - Ярославль будет останавливаться под Переславлем
Изменения начнут действовать с 1 июля
Поезда сотой нумерации Москва - Ярославль будут останавливаться на станции БерендеевоФото: Правительство Ярославской области
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С 1 июля фирменные поезда сотой нумерации Москва - Ярославль будут останавливаться на станции Берендеево.
- Долгожданное решение, которое мы прорабатывали совместно с РЖД. Теперь от Москвы до Переславля можно будет добраться за два часа, без пробок. Это, безусловно, расширит туристические перспективы еще одного нашего города Золотого кольца, - сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Из села Берендеево до Переславля и туристических комплексов Переславского района можно будет добраться на автобусе.
ИСТОЧНИК KP.RU