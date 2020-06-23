Поезд Москва - Ярославль будет останавливаться под Переславлем

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:30:54+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 июля фирменные поезда сотой нумерации Москва - Ярославль будут останавливаться на станции Берендеево.

- Долгожданное решение, которое мы прорабатывали совместно с РЖД. Теперь от Москвы до Переславля можно будет добраться за два часа, без пробок. Это, безусловно, расширит туристические перспективы еще одного нашего города Золотого кольца, - сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Из села Берендеево до Переславля и туристических комплексов Переславского района можно будет добраться на автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU