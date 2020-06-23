В Ярославле бабушка через суд добилась общения с внуком
Судебные приставы помогли бабушке встретиться с внуком. После смерти жены, отец ребенка не желал, чтобы его сын общался с родственниками по материнской линии. 6-летний мальчик по решению суда остался жить с папой, но добилась права на общения с внуком. Правда, только на бумаге.
- Фактически женщина не имела возможности даже увидеть ребенка: отец различными способами препятствовал их встречам. Тогда гражданка обратилась к судебным приставам, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Пристав не раз встречался с мужчиной и объяснял ему, что неприязненные отношения между родственниками ни к чему хорошему не приведут, а только негативно скажутся на психическом и эмоциональном состоянии мальчика. И эти беседы принесли свои плоды.
- Было установлено, что порядок общения бабушки с внуком соблюдается. В случае нарушения, исполнительное производство может быть возобновлено, - пояснили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU