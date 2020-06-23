2020-06-23T10:00:53+03:00
Общество

Ярославцев на парад в честь Дня Победы пустят только в масках

Бесплатно раздадут 5 тысяч масок
Полина Вачнадзе
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Праздник начнется в 11:00 – с улицы Нагорной стартует военная техникаПраздник начнется в 11:00 – с улицы Нагорной стартует военная техникаФото: Правительство Ярославской области
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В центре Ярославля 24 июня состоится торжественное шествие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жители и гости города, которые придут на праздник, должны надеть медицинские маски и не забывать о полутораметровой социальной дистанции. В местах массового скопления людей средства защиты органов дыхания будут раздавать бесплатно, для этого уже закупили 5 тысяч масок.

Праздник начнется в 11:00 – с улицы Нагорной стартует военная техника Ярославского территориального гарнизона, ГУ МЧС, УФСИН и патриотического объединения «Ленрезерв». Колонна пройдет по Московскому проспекту до Богоявленской площади, потом сделает традиционный круг по Советской площади и проследует по улице Советской через вокзальную площадь. Частично маршрут пройдет по Большой Октябрьской и проспекту Толбухина, по Большой Федоровской колонна вернется на место дислокации.

Пешеходная колонна начнет двигаться с улицы Первомайской, пройдет по Которосльной набережной, через Вечный огонь, а оттуда – к Волжскому спуску, по нижнему ярусу Волжской набережной до Речного вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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