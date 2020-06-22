2020-06-22T17:34:46+03:00
Общество

Осенью в Тутаеве начнется проектирование канатной переправы

Об этом рассказал депутат ярославской областной думы Юрий Павлов
Полина Вачнадзе
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Осенью в Тутаеве начнется проектирование канатной переправыОсенью в Тутаеве начнется проектирование канатной переправыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Проектирование канатной переправы в Тутаеве начнется уже осенью. Этой радостной новостью на своей станице в Фейсбуке поделился депутат областной думы Юрий Павлов.

Разговоры о необходимости канатной переправы через Волгу в Тутаеве ведутся уже много лет, но дальше разговоров обычно дело так и не шло. Хочется верить, что сейчас дело сдвинулось с мертвой точки.

- В 2019 году между нашим регионом и Министерством культуры РФ был подписан договор о реализации подпроекта Ярославской области «Канатная переправа в Тутаеве» проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений». Также между Правительством РФ и Новым банком развития «БРИКС» подписано соглашение о выделении средств на строительство в Тутаеве канатной переправы, - написал Юрий Павлов.

Предварительное финансирование на проект – 939,3 миллиона рублей, из которых 621,4 миллиона – средства федерального бюджета и средства займа, 317,8 миллионов – из консолидированного бюджета и привлеченные деньги.

По словам депутата, уже согласованы и сроки начала работ. В конце июня произойдет подача конкурсных предложений – на данный момент уже имеются четыре претендента. В конце июля – начале августа состоится присуждение контракта, а на сентябрь запланировано начало работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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