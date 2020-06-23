2020-06-23T12:10:43+03:00
Происшествия

Двух рыбинцев осудили за 14 краж, 5 разбоев и 2 грабежа

Мужчины получили больше 20 лет на двоих
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Мужчины получили больше 20 лет на двоихМужчины получили больше 20 лет на двоихФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Тутаеве двух рецидивистов 41 и 49 лет осудили за серию краж, разбои и грабежи. Мужчины проникали в дома людей и выносили все, что плохо лежит. За 6 месяцев прошлого года они похитили деньги, украшения, электронную технику и многое другое, по мелочи, на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Всего соучастники обвинялись в совершении 14 краж, пяти разбоев и двух грабежей. Оба ранее уже были судимы за аналогичные корыстно-насильственные преступления.

- Тутаевский суд признал злоумышленников виновными и назначил им наказание в виде11 и 9,8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело расследовали сотрудники полиции. Приговор пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле бабушка через суд добилась общения с внуком
Мошенницы из соседнего региона украли у ярославских пенсионеров больше 700 тысяч рублей
Филиал «Россети Центр Ярэнерго» запустил летний дистанционный курс по электробезопасности
Мост через трассу М8 в Ярославском районе планируют открыть в сентябре
Двух рыбинцев осудили за 14 краж, 5 разбоев и 2 грабежа
В Ярославле начали ходить автобусы до Осташинского кладбища
В Ярославской области еще 217 человек вылечились от коронавируса
В Ярославле назвали места, где можно купаться
Поезд Москва - Ярославль будет останавливаться под Переславлем
Ярославцев на парад в честь Дня Победы пустят только в масках
В Ярославле на проспекте Октября произошло сразу два ДТП: трое пострадавших
12-летний ярославец воровал из подъездов велосипеды и самокаты
Осенью в Тутаеве начнется проектирование канатной переправы
Мэрия Ярославля продает бывшее здание районной администрации за 68,9 миллиона рублей
Ярославца осудили за призывы убивать либералов
Теплоход «Русь Великая» впервые отправился в круиз из Ярославля в Санкт-Петербург
Школьный выпускной в Ярославской области пройдет в режиме онлайн
В ярославском лесу нашли 8-летнего мальчика
В Ярославле мужчина напугал сотрудников станции скорой помощи
«Найден, погиб». Нашли тело мальчика, пропавшего в воскресенье в Рыбинске
В Ярославле подрядчика заставят поменять асфальт на улице Туманова
Болельщики ярославского «Шинника» попросили губернатора пустить их на футбол
«Ростелеком» представил интерактивную платформу для детей
Депутат из Ярославля написал жалобу на Юрия Дудя в Следственный комитет
Ярославцы поставили более трех тысяч свечей в память о погибших на войне