Двух рыбинцев осудили за 14 краж, 5 разбоев и 2 грабежа

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:10:43+03:00

Мужчины получили больше 20 лет на двоих Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчины получили больше 20 лет на двоих

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В Тутаеве двух рецидивистов 41 и 49 лет осудили за серию краж, разбои и грабежи. Мужчины проникали в дома людей и выносили все, что плохо лежит. За 6 месяцев прошлого года они похитили деньги, украшения, электронную технику и многое другое, по мелочи, на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Всего соучастники обвинялись в совершении 14 краж, пяти разбоев и двух грабежей. Оба ранее уже были судимы за аналогичные корыстно-насильственные преступления.

- Тутаевский суд признал злоумышленников виновными и назначил им наказание в виде11 и 9,8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело расследовали сотрудники полиции. Приговор пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU