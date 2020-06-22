Мэрия Ярославля продает бывшее здание районной администрации за 68,9 миллиона рублей

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:54:31+03:00

Лот включает в себя здание и земельный участок Фото: Мэрия Ярославля

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Городская мэрия выставила на продажу бывшее здание администрации Кировского района. Информацию о проведении аукциона опубликовали на официальном портале Ярославля. Лот включает в себя здание площадью 2315,4 квадратных метра и земельный участок площадью 1790 квадратов. Начальная цена - 68, 922 миллиона рублей.

В описании лота сказано, что здание является объектом культурного наследия федерального значения. А это значит, что будущий собственник должен будет следить за состоянием здания и при необходимости ремонтировать и восстанавливать его за свой счет.

До 20 июля потенциальные покупатели могут подать заявки. Торги пройдут 23 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU