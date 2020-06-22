2020-06-22T16:54:31+03:00
Общество

Мэрия Ярославля продает бывшее здание районной администрации за 68,9 миллиона рублей

Торги назначены на 23 июля
Светлана Крутикова
Поделиться:
Лот включает в себя здание и земельный участокЛот включает в себя здание и земельный участокФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Городская мэрия выставила на продажу бывшее здание администрации Кировского района. Информацию о проведении аукциона опубликовали на официальном портале Ярославля. Лот включает в себя здание площадью 2315,4 квадратных метра и земельный участок площадью 1790 квадратов. Начальная цена - 68, 922 миллиона рублей.

В описании лота сказано, что здание является объектом культурного наследия федерального значения. А это значит, что будущий собственник должен будет следить за состоянием здания и при необходимости ремонтировать и восстанавливать его за свой счет.

До 20 июля потенциальные покупатели могут подать заявки. Торги пройдут 23 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осенью в Тутаеве начнется проектирование канатной переправы
Мэрия Ярославля продает бывшее здание районной администрации за 68,9 миллиона рублей
Ярославца осудили за призывы убивать либералов
Теплоход «Русь Великая» впервые отправился в круиз из Ярославля в Санкт-Петербург
Школьный выпускной в Ярославской области пройдет в режиме онлайн
В ярославском лесу нашли 8-летнего мальчика
В Ярославле мужчина напугал сотрудников станции скорой помощи
«Найден, погиб». Нашли тело мальчика, пропавшего в воскресенье в Рыбинске
В Ярославле подрядчика заставят поменять асфальт на улице Туманова
Болельщики ярославского «Шинника» попросили губернатора пустить их на футбол
«Ростелеком» представил интерактивную платформу для детей
Депутат из Ярославля написал жалобу на Юрия Дудя в Следственный комитет
Ярославцы поставили более трех тысяч свечей в память о погибших на войне