2020-06-22T16:17:34+03:00
Происшествия

Ярославца осудили за призывы убивать либералов

Мужчину признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности
Полина Вачнадзе
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Свою вину мужчина полностью призналСвою вину мужчина полностью призналФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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43-летний ярославец получил 1,5 года условно за публичные призывы к экстремизму. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Ярославской области, в прошлом году обвиняемый на своих страницах в социальных сетях не раз призывал к убийству людей, имеющих либеральные взгляды.

Вообще, большую часть своей жизни мужчина проводил в Интернете: играл в танки, занимался троллингом на форумах. А вот в реальной жизни общение у него не складывалось, в том числе и с противоположным полом. Женат он не был, жил с пожилым отцом на свою довольно скромную зарплату, которую получал в фирме по заправке картриджей. На работе был тихим и незаметным сотрудником.

- В ходе следствия было установлено, что мотивом для совершения преступления стала идеологическая ненависть и вражда в отношении указанной категории лиц, - пояснили в ведомстве.

Свою вину мужчина полностью признал. Помимо условного срока суд запретил ярославцу заниматься администрированием сайтов. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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