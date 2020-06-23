В Ярославле начали ходить автобусы до Осташинского кладбища
Но только в выходные дни
С 20 июня вновь запустили движение автобуса №5Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 22 июня возобновили движение автобусы №29 «Машприбор – Тверицы» в рабочие дни. Но в будни теперь не будет ходить автобус №29К от улицы Сахарова до Твериц.
С 20 июня вновь запустили движение автобуса №5, который ходит от Богоявленской площади до Осташинского кладбища. Правда, работает этот маршрут только в выходные дни.
С 22 июня изменилось расписание маршрута №6 «ЯШЗ – НЗКИ» в рабочие дни. В рейсы вышли еще две машины.
ИСТОЧНИК KP.RU