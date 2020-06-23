В Ярославле начали ходить автобусы до Осташинского кладбища

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:40:13+03:00

Но только в выходные дни

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С 22 июня возобновили движение автобусы №29 «Машприбор – Тверицы» в рабочие дни. Но в будни теперь не будет ходить автобус №29К от улицы Сахарова до Твериц.

С 20 июня вновь запустили движение автобуса №5, который ходит от Богоявленской площади до Осташинского кладбища. Правда, работает этот маршрут только в выходные дни.

С 22 июня изменилось расписание маршрута №6 «ЯШЗ – НЗКИ» в рабочие дни. В рейсы вышли еще две машины.

ИСТОЧНИК KP.RU