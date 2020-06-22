2020-06-22T16:00:14+03:00
Общество

Теплоход «Русь Великая» впервые отправился в круиз из Ярославля в Санкт-Петербург

Запланированы и другие рейсы
Светлана Крутикова
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На борту теплохода находятся 87 пассажировНа борту теплохода находятся 87 пассажировФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Теплоход «Русь Великая» впервые отправился в круиз из Ярославля. Корабль уже посетил Валаам и в настоящее время остановился в Санкт-Петербурге.

- Все меры безопасности соблюдены: на борту находятся 87 пассажиров, несмотря на то что теплоход рассчитан на 186 человек, - рассказали в пресс-службе правительства Ярославской области.

Из Ярославля планируют пустить и другие рейсы. В настоящее время решается вопрос о соблюдении мер безопасности в связи с пандемией COVID-19. В регион ближайший круизный лайнер придет в конце июня, а в Ярославль - в начале июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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