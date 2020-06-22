Школьный выпускной в Ярославской области пройдет в режиме онлайн

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:38:12+03:00

Традиционного выпускного в этом году не будет Фото: Мария ЛЕНЦ

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В этом году из-за пандемии коронавируса выпускной для старшеклассников Ярославской области пройдет в онлайн-режиме. Мероприятие начнется завтра, 23 июня, в 11 часов в социальной сети «ВКонтакте».

- Этот учебный год для наших выпускников был очень интересным, хотя и непростым. Поэтому и выпускной будет уникальным - прямая трансляция в интернете продолжительностью в несколько часов, - отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Для выпускников подготовили сюрпризы, конкурсы и подарки. С окончанием школы ребят поздравят известные люди, которые прославили Ярославскую область не только в стране, но и в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU