В ярославском лесу нашли 8-летнего мальчика
8-летнего мальчика искали полдня. Он ушел с дачи в Заволжском районе Ярославля и пропал.
Помимо полиции и спасателей, к поискам привлекли волонтеров из «ЯрСпаса». Отрабатывались все места, где мог находиться юный ярославец, в том числе и близлежащие леса. Там-то ребенка в итоге и отыскали.
- Поздно вечером он был найден в лесу волонтерами во взаимодействии с сотрудниками полиции. С мальчиком все в порядке, он возвращен в семью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Сегодня, 22 июня, в Рыбинске нашли тело утонувшего 9-летнего Виталия. Он пропал на пляже в Переборах.
ИСТОЧНИК KP.RU