В ярославском лесу нашли 8-летнего мальчика

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:05:27+03:00

Ребенок ушел с дачи в Заволжском районе и пропал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ребенок ушел с дачи в Заволжском районе и пропал

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8-летнего мальчика искали полдня. Он ушел с дачи в Заволжском районе Ярославля и пропал.

Помимо полиции и спасателей, к поискам привлекли волонтеров из «ЯрСпаса». Отрабатывались все места, где мог находиться юный ярославец, в том числе и близлежащие леса. Там-то ребенка в итоге и отыскали.

- Поздно вечером он был найден в лесу волонтерами во взаимодействии с сотрудниками полиции. С мальчиком все в порядке, он возвращен в семью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сегодня, 22 июня, в Рыбинске нашли тело утонувшего 9-летнего Виталия. Он пропал на пляже в Переборах.

ИСТОЧНИК KP.RU