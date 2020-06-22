2020-06-22T15:13:52+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчина напугал сотрудников станции скорой помощи

В отношении него сейчас проводится доследственная проверка
Полина Вачнадзе
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В отношении ярославца проводится доследственная проверкаВ отношении ярославца проводится доследственная проверкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ЧП произошло ночью на станции скорой помощи. Крупный мужчина ворвался в помещение, показывал сотрудникам, а там находились только женщины, какие-то корочки и ругался.

Медики испугались и вызвали полицию. Мужчина, выпустив пар, ушел еще до приезда полицейских, однако, установить его личность не составило труда.

- По факту случившегося проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Что вызвало гнев мужчины, тоже пока не понятно. Известно только, что этой ночью он вызывал скорую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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