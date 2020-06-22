В Ярославле мужчина напугал сотрудников станции скорой помощи

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:13:52+03:00

В отношении него сейчас проводится доследственная проверка

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло ночью на станции скорой помощи. Крупный мужчина ворвался в помещение, показывал сотрудникам, а там находились только женщины, какие-то корочки и ругался.

Медики испугались и вызвали полицию. Мужчина, выпустив пар, ушел еще до приезда полицейских, однако, установить его личность не составило труда.

- По факту случившегося проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Что вызвало гнев мужчины, тоже пока не понятно. Известно только, что этой ночью он вызывал скорую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU