«Найден, погиб». Нашли тело мальчика, пропавшего в воскресенье в Рыбинске

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:07:46+03:00

Мальчика искали полицейские, спасатели и добровольцы. ФОТО: группа «ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас"» ВКонтакте

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В Рыбинске закончились поиски 9-летнего Виталика. К сожалению, ребенок погиб. Об этом сообщили в группе «ЯрСпас» ВКонтакте, но подробности пока не известны.

Мальчик пропал 21 июня, в воскресенье, на пляже в Переборах. Его искали полицейские, спасатели и добровольцы.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области, на пляже ребенок находился вместе с мамой и сестрой. Заметив исчезновение Виталика, родные побежали его искать, а когда не нашли своими силами, обратились в полицию.

- Водолазы обнаружили тело в акватории Волги. Признаков насильственной смерти нет,- сказали в пресс-службе регионального СКР.

В рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту исчезновения Виталия, будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU