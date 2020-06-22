«Найден, погиб». Нашли тело мальчика, пропавшего в воскресенье в Рыбинске
В Рыбинске закончились поиски 9-летнего Виталика. К сожалению, ребенок погиб. Об этом сообщили в группе «ЯрСпас» ВКонтакте, но подробности пока не известны.
Мальчик пропал 21 июня, в воскресенье, на пляже в Переборах. Его искали полицейские, спасатели и добровольцы.
Как сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области, на пляже ребенок находился вместе с мамой и сестрой. Заметив исчезновение Виталика, родные побежали его искать, а когда не нашли своими силами, обратились в полицию.
- Водолазы обнаружили тело в акватории Волги. Признаков насильственной смерти нет,- сказали в пресс-службе регионального СКР.
В рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту исчезновения Виталия, будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU