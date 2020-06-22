В Ярославле подрядчика заставят поменять асфальт на улице Туманова

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:07:30+03:00

Дорожные работы велись с нарушениями технологий. Скриншот с видео в группе "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

Ярославцы в очередной раз заметили нарушения при проведении дорожных работ и заняли это на видео. На ролик, размещенный в социальных сетях, отреагировали городские власти.

- Работы по благоустройству двора на улице Туманова проводит компания «Яравтодор». По факту нарушения технологии проведения работ по замене асфальтного покрытия 21 июня заказчиком МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» выдано предписание о полной замене дорожной одежды на этом участке, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

На видео видно, что первый слой асфальта провалился. Однако рабочие как будто бы этого не заметили и положили второй слой асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU