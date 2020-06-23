12-летний ярославец воровал из подъездов велосипеды и самокаты

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:53:02+03:00

Мальчик похитил два велосипеда и три самоката Фото: УМВД по Ярославской области

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С мая этого года из подъездов домов в Дзержинском районе Ярославля стали пропадать велосипеды и самокаты. Владельцы обратились с заявлениями в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к кражам причастен 12-летний подросток. Мальчик похитил два велосипеда и три самоката. Ранее подростка за мелкие кражи из магазина поставили на учет. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы отправить ребенка в специальный интернат.

- Полиция устанавливает владельцев изъятых велосипеда и самоката, которым необходимо обратиться в ОМВД России по Дзержинскому городскому району по телефонам: 59-14-04 , 55-02-02 либо по телефону 02, с мобильного - 102, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU