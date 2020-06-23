2020-06-23T08:53:02+03:00
Происшествия

12-летний ярославец воровал из подъездов велосипеды и самокаты

Ранее подростка уже ловили на мелких кражах
Светлана Крутикова
Поделиться:
Мальчик похитил два велосипеда и три самокатаМальчик похитил два велосипеда и три самокатаФото: УМВД по Ярославской области
Изменить размер текста:

С мая этого года из подъездов домов в Дзержинском районе Ярославля стали пропадать велосипеды и самокаты. Владельцы обратились с заявлениями в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что к кражам причастен 12-летний подросток. Мальчик похитил два велосипеда и три самоката. Ранее подростка за мелкие кражи из магазина поставили на учет. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы отправить ребенка в специальный интернат.

- Полиция устанавливает владельцев изъятых велосипеда и самоката, которым необходимо обратиться в ОМВД России по Дзержинскому городскому району по телефонам: 59-14-04 , 55-02-02 либо по телефону 02, с мобильного - 102, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле на проспекте Октября произошло сразу два ДТП: трое пострадавших
12-летний ярославец воровал из подъездов велосипеды и самокаты
Осенью в Тутаеве начнется проектирование канатной переправы
Мэрия Ярославля продает бывшее здание районной администрации за 68,9 миллиона рублей
Ярославца осудили за призывы убивать либералов
Теплоход «Русь Великая» впервые отправился в круиз из Ярославля в Санкт-Петербург
Школьный выпускной в Ярославской области пройдет в режиме онлайн
В ярославском лесу нашли 8-летнего мальчика
В Ярославле мужчина напугал сотрудников станции скорой помощи
«Найден, погиб». Нашли тело мальчика, пропавшего в воскресенье в Рыбинске
В Ярославле подрядчика заставят поменять асфальт на улице Туманова
Болельщики ярославского «Шинника» попросили губернатора пустить их на футбол
«Ростелеком» представил интерактивную платформу для детей
Депутат из Ярославля написал жалобу на Юрия Дудя в Следственный комитет
Ярославцы поставили более трех тысяч свечей в память о погибших на войне