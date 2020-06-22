2020-06-22T12:20:17+03:00
Общество

«Ростелеком» представил интерактивную платформу для детей

Платформа разработана с использованием нейросетевых технологий, искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR)
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«Ростелеком» представил интерактивную платформу для детей«Ростелеком» представил интерактивную платформу для детей
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Компания запускает уникальную интерактивную платформу для детей и их родителей, которая позволяет сформировать индивидуальную программу развития ребенка в соответствии с его возрастом и увлечениями.

Как сообщает пресс-служба, платформа разработана с использованием нейросетевых технологий, искусственного интеллекта (AI) и дополненной реальности (AR) на базе мобильного приложения компании Devar - мирового эксперта в области дополненной реальности.

AR-технологии позволяют сделать обучение интересным и интерактивным, что отвечает потребностям современных детей. Кроме того, доказано, что использование дополненной реальности увеличивает внимание и вовлеченность ребенка на 45% по сравнению с традиционным способом обучения.

Учеба на платформе «Ростелекома» проходит в игровой форме. Дети развивают полезные навыки и исследуют мир с помощью курсов, которые разделены на три возрастные группы: 3–5 лет, 6–8 лет и 9–14 лет. В приложении у ребенка есть коллекция виртуальных помощников, у каждого из которых - свои история и характер. Теперь благодаря новым технологиям возможностей виртуального помощника можно завести в любой квартире, он поможет в учебе и сделает ее интереснее.

С помощью приложения дети могут тренировать память и внимание, проводить опыты и эксперименты, используя предметы, которые окружают ребенка дома, общаться и снимать фото и видео со своими помощниками в AR. Также на платформе есть обширная библиотека развлекательного музыкального контента, к которому в июле добавятся познавательные детские книги, аудиокниги и видео.

Курсы и весь контент формируются индивидуально по интересам для каждого ребенка с помощью нейросетевых технологий и искусственного интеллекта.

- Современных детей с рождения окружают разные гаджеты: они растут в цифровой среде и рано начинают осваивать смартфоны, планшеты и компьютеры. Главным экраном для познания мира становится смартфон с огромным разнообразием мобильных приложений. Каждому родителю важно, как именно их ребенок проводит время в смартфоне. Платформа «Ростелекома» на базе мобильного приложения Devar создана для того, чтобы помочь детям использовать гаджеты с максимальной пользой, - рассказал директор продуктового офиса массового сегмента «Ростелекома» Артем Черменин.

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