Болельщики ярославского «Шинника» попросили губернатора пустить их на футбол

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:29:46+03:00

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В среду, 24 июня, в Ярославле состоится четвертьфинальный матч Кубка России «Шинник» - «Урал». Напомним, встречу дважды переносили. Сначала из-за плохого состояния поля, затем из-за пандемии коронавируса. Однако до сих пор непонятно, пустят ли на стадион футбольных фанатов.

Болельщики «Шинника» обратились к губернатору региона с просьбой пустить их на футбол.

- Дмитрий Юрьевич, обращаюсь к вам от лица болельщиков футбольного клуба «Шинник». 24 числа будет ответственный матч для нашей команды. В связи с этим прошу вас рассмотреть вариант с разрешением на посещение нами данной игры, тем более ситуация в нашем регионе стабильная. Естественно с соблюдением всех мер защиты, да и стадион на открытом воздухе. Истинных болельщиков не так уж и много. Как раз 2-2,5 тысячи (как прописал РФС - 10% от вместимости стадиона) с удовольствием придут поддержать наших парней, - написал на странице губернатора в Фейсбуке Евгений Камышенцев.

Под тем же постом пресс-служба правительства дала болельщикам ответ:

- Пока, по предварительной информации, матч пройдет без зрителей, но болельщики все же смогут следить за происходящим в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU