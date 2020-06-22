Депутат из Ярославля написал жалобу на Юрия Дудя в Следственный комитет

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:03:43+03:00

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Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский написал в Следственный комитет на журналиста Юрия Дудя.

- Требование – провести проверку по факту публичного оскорбления власти этим гражданином. Слова Дудя, на мой взгляд, несомненно оскорбляют Президента при исполнении им своих служебных обязанностей, - пишет Дмитрий Петровский.

Депутату не понравился пост, который Юрий Дудь опубликовал на своей странице в социальной сети. Первый кадр поста – фотография разбитой дороги в Ярославской области. Также журналист высказал свое точку зрения о поправках к Конституции РФ.

- Можно ли быть несогласным с позицией Президента? Да, конечно! Можно ли выражать свое несогласие? Да, конечно! Можно и нужно. Активная жизненная позиция это хорошо. Надо участвовать в жизни нашего общества и Президент, конечно, может быть не прав. И я сам не во всем пунктах его повестки с ним согласен. Другой вопрос оскорблять Президента. Оскорбляя его, мы оскорбляем прежде всего тех, кто его выбрал. То есть нас самих. То есть нашу страну. А вот это уже недопустимо. Если мы сами себя не будем уважать - никто нас не будет уважать, - объясняет свою позицию Дмитрий Петровский.

ИСТОЧНИК KP.RU