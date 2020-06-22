Ярославцы поставили более трех тысяч свечей в память о погибших на войне
В ночь с 21 на 22 июня Ярославль присоединился к общенациональной акции «Свеча памяти». По всей стране зажигали свечи в память и погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
По инициативе ярославской молодежи у Вечного огня вечером 21 июня из свечей была выложена картина: голубь как символ мира и надпись «Мы помним». Люди приходили сюда весь день и ставили свечи. Более трех тысяч огоньков, более трех тысяч «спасибо» появилось у мемориала к поздней ночи. Так ярославцы поблагодарили воинов, отдавших свои жизни за мирное небо.
Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, состоится Всероссийская минута молчания. Она пройдет в 12:15.
ИСТОЧНИК KP.RU