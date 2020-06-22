2020-06-22T11:34:39+03:00
Общество

Ярославцы поставили более трех тысяч свечей в память о погибших на войне

В ночь с 21 на 22 июня в городе прошла акция «Свеча памяти»
Полина Вачнадзе
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Ярославцы поставили более трех тысяч свечей в память о погибших на войнеЯрославцы поставили более трех тысяч свечей в память о погибших на войнеФото: Мэрия Ярославля
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В ночь с 21 на 22 июня Ярославль присоединился к общенациональной акции «Свеча памяти». По всей стране зажигали свечи в память и погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

По инициативе ярославской молодежи у Вечного огня вечером 21 июня из свечей была выложена картина: голубь как символ мира и надпись «Мы помним». Люди приходили сюда весь день и ставили свечи. Более трех тысяч огоньков, более трех тысяч «спасибо» появилось у мемориала к поздней ночи. Так ярославцы поблагодарили воинов, отдавших свои жизни за мирное небо.

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, состоится Всероссийская минута молчания. Она пройдет в 12:15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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