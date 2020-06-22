Список заболевших COVID-19 пополнился 45 ярославцами
В Ярославской области диагноз «коронавирус» за сутки подтвержден еще у 45 человек, выздоровели 16 жителей региона, всего с начала пандемии – 2469.
По данным на 22 июня госпитализировано 762 пациента: 426 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 516 – с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 205 ярославцев, на карантине – 2023 человека, которые контактировали с заболевшими.
Умерло 17 жителей региона.
Всего заболевших 4435:
Ярославль – 2319;
Рыбинск – 614;
Ростовский МР – 247;
Гаврилов-Ямский МР – 216;
Переславский городской округ – 213;
Ярославский МР – 198;
Рыбинский МР – 135;
Тутаевский МР – 112;
Борисоглебский МР – 77;
Угличский МР – 77;
Некрасовский МР – 70;
Большесельский МР – 53;
Некоузский МР – 38;
Даниловский МР – 20;
Пошехонский МР – 20;
Брейтовский МР – 10;
Первомайский МР – 7;
Мышкинский МР – 7;
Любимский МР – 2.
ИСТОЧНИК KP.RU