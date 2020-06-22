Список заболевших COVID-19 пополнился 45 ярославцами

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:59:49+03:00

В Ярославской области диагноз «коронавирус» за сутки подтвержден еще у 45 человек Фото: Правительство Ярославской области

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В Ярославской области диагноз «коронавирус» за сутки подтвержден еще у 45 человек, выздоровели 16 жителей региона, всего с начала пандемии – 2469.

По данным на 22 июня госпитализировано 762 пациента: 426 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 516 – с типичной клиникой болезни. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы находятся 205 ярославцев, на карантине – 2023 человека, которые контактировали с заболевшими.

Умерло 17 жителей региона.

Всего заболевших 4435:

Ярославль – 2319;

Рыбинск – 614;

Ростовский МР – 247;

Гаврилов-Ямский МР – 216;

Переславский городской округ – 213;

Ярославский МР – 198;

Рыбинский МР – 135;

Тутаевский МР – 112;

Борисоглебский МР – 77;

Угличский МР – 77;

Некрасовский МР – 70;

Большесельский МР – 53;

Некоузский МР – 38;

Даниловский МР – 20;

Пошехонский МР – 20;

Брейтовский МР – 10;

Первомайский МР – 7;

Мышкинский МР – 7;

Любимский МР – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU