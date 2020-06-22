В ярославском лесу заметили лося-альбиноса

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:36:07+03:00

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По лесу Ярославской области бродит лось-альбинос. Дикого зверя с необычным окрасом сфотографировали, а фото выложили в соцсеть.

Если «стандартных» лосей ярославцы наблюдают довольно часто, то такой красавец – редкость. Поэтому не удивительно, что многие пользователи в социальных сетях предположили, что это статуя или фотошоп. Но нет, белого лося периодически видят в одном из охотхозяйств области.

Помимо удивления и недоверия, фото лося-альбиноса вызвали и юмористические комментарии:

- Перебежал дорогу. Теперь это седой лось.

- Это Вася. Он маляром работает.

ИСТОЧНИК KP.RU