2020-06-22T10:09:14+03:00
Общество

В Рыбинске пропал 9-летний мальчик

Виталия Брыкалина ищут уже почти сутки, возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
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Виталия Брыкалина ищут с 21 июня. ФОТО: группа "Лиза Алерт в Ярославской области" ВКонактеВиталия Брыкалина ищут с 21 июня. ФОТО: группа "Лиза Алерт в Ярославской области" ВКонакте
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9-летний Виталий Брыкалин пропал в Рыбинске на Переборском пляже днем 21 июня. Как сообщают добровольцы, ребенок нуждается в медицинской помощи. По факту безвестного исчезновения ребенка СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело.

Мальчика ищут около 80 человек: полиция, сотрудники следственного комитета, поисковые отряды «Лиза Алерт», «ЯрСпас», «Партизан», «Зов» и «ЦентрСпас», подключились местные жители.

- Водолазы проверяют Волгу. Вечером воду также осматривали с лодки, с воздуха береговую линию отрабатывал квадрокоптер. Опрошены отдыхающие на пляже, осмотрены близлежащая территория и район проживания Виталия, лесной массив. Но на данный момент мальчик не найден, - сообщила в группе поисковый отряд «Лиза Алерт» в Ярославской области.

Когда мальчик пропал, на нем из одежды были только светло-серые трусы. Рост ребенка 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Сообщить информацию о Виталии можно по телефонам 112, 8-962-209-00-08, 8-962-209-00-30 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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