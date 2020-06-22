2020-06-22T09:32:21+03:00
Общество

В Ярославской области прокуратура взыскала с осужденных деньги на лечение потерпевших

Взыскание денег с преступников в пользу Фонда обязательного медицинского страхования может войти в практику
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области прокуратура взыскала с осужденных деньги на лечение потерпевшихВ Ярославской области прокуратура взыскала с осужденных деньги на лечение потерпевшихФото: Алексей БУЛАТОВ
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В прошлом году прокуратура Брейтовского района поддержало гособвинение по четырем уголовным делам, где потерпевшим был причинен вред здоровью. К примеру, 30-летний рыбинец, сев пьяным за руль, выехал в кювет, в результате чего машина перевернулась. В ДТП пострадала пассажирка. Мужчину приговорили к полутора годам условно. Еще один житель Брейтовского района ударил ножом человека. По двум другим уголовным делам, где был причинен вред здоровью средней тяжести, произошло примирение сторон, однако вина подсудимых все же была доказана.

- Особенностью, которая объединяет все эти уголовные дела, является то, что в результате преступных действий причинен вред здоровью граждан, которым пришлось пройти лечение для его восстановления. Расходы составили в общей сложности 194 тысячи рублей и были произведены из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области, - пояснил прокурор Брейтовского района Антон Павлов.

А в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в РФ» и Гражданским кодексом России, те расходы, что несет страховая организация на оплату медицинской помощи застрахованному лицу, подлежат возмещению. Причем вернуть деньги должен тот человек, что причинил вред здоровью.

В 2020 году прокуратура Брейтовского района направила в суд четыре иска в защиту интересов ТФОМС Ярославской области о взыскании с виновных лиц денежных средств, потраченных на лечение потерпевших. Общая сумма – 194 тысячи рублей, пока что удовлетворено два иск анна сумму почтив 94 тысячи рублей.

- Таким образом, последствием совершения преступления является не только уголовное преследование и наказание, но и наступление материальной ответственности, - пояснилив прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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