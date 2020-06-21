В Ярославской области увеличится финансирование программы «Молодая семья»

21 Июнь 2020 2020-06-21T20:21:18+03:00

В этом году 159 молодых семей получат сертификаты на улучшение жилищных условий Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Правительство региона отреагировало на видеообращение жителей Ярославля к президенту, которое появилось в социальных сетях. Напомним, участники программы «Обеспечение жильем молодых семей» пожаловались главе государства на то, что из-за недостаточного финансирования программы люди годами ждут положенных сертификатов, а многие и вовсе вылетают из очереди, достигнув 36 лет.

В 2020 году на реализацию программы «Молодая семья» выделят 163,6 миллиона рублей, в прошлом году эта сумма составила 102,7 миллиона. В этом году 159 молодых семей получат сертификаты, это в полтора раза больше, чем в 2019-ом.

- Предельный возраст участия в программе установлен федеральным законодательством. Если федеральные нормы изменятся, регион приведет свое законодательство в соответствие, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства один из вопросов, который прозвучал в видеопослании.

С 2011 года те, кто выбыл из программы по достижении 36 лет, могут бесплатно получить земельные участки в собственность. Однако есть одно условие: с момента исключения из программы должно пройти не больше трех лет.

- С 2021 года в регионе будет действовать 30%-ная квота для молодых семей, которые не относятся к приоритетным категориям, при составлении списка претендентов на получение социальной выплаты. Это значит, что получить сертификаты смогут и немногодетные молодые семьи Ярославской области, - отметили в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU