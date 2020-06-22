Фото свое, имя чужое: ярославец ездил по поддельным правам

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:06:04+03:00

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43-летний ранее судимый житель Ярославля обвиняется в использовании поддельных водительских прав.

Следствие установило, что в середине апреля этого года сотрудники ГИБДД остановили мужчину около одного из домов на Тутаевском шоссе для проверки документов. Водитель предъявил права, однако инспектор засомневался в их подлинности. И не случайно.

- Проведенная экспертиза показала, что удостоверение не соответствует тем, что выпускаются на предприятиях Госзнака, и изготовлено с использованием печатно-копировальной техники. В документе, оформленном на чужое имя, была вклеена фотография обвиняемого, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Мужчина во всем признался и рассказал, что купил права через Интернет. Настоящего удостоверения ярославец лишился еще в 2019 году, когда отказался проходить медицинское освидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU